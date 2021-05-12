Симферополь, , 15:48 — REGNUM Задержание мужчины, ранее разместившего в социальной сети сообщение о подготовке террористического акта в школе на территории Крыма, подтвердили в Управлении Федеральной службы безопасности.

Как сообщается, мужчина 11 мая разместил в одном из сообществ социальной сети ложное сообщение о готовящемся нападении на образовательное учреждение в селе Октябрьское Красногвардейского района. Мужчина дал признательные показания, сообщил ТАСС.

Фрагмент видео допроса задержанного разместил «Крыминформ».

»Заранее продумал новость, что будет совершен теракт в школе. Я хотел проверить, как вычислят человека. Приехали, очень быстро задержали. Я считаю, что совершил очень глупый поступок», — заявил задержанный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 12 мая появилась информация о задержании силовиками в Красногвардейском районе Крыма мужчины, разместившего в сети угрозе совершения теракта в одной из школ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму задержали мужчину, угрожавшего взорвать школу