Москва, , 15:47 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на реформирование системы лесоустройства, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

В законодательство вводится понятие «лесоустройство» как системы взаимосвязанных мероприятий по проектированию территориальных единиц управления лесами, закреплению их границ, планированию лесохозяйственных мероприятий.

Предполагается закрепление статуса лесоустроительной документации как первичного источника сведений о лесах, их количественных и качественных характеристиках, закрепление возможности подготовки соответствующей документации в электронной форме.

Законопроект предусматривает введение единого федерального плана работ по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, с учетом зон интенсивного использования лесов, а также установление требований к периодичности проведения лесоустройства в зависимости от вида лесов (защитные, эксплуатационные, резервные) и степени интенсивности их освоения.

Содержится и определение видов рубок. Одновременно вводятся квалификационные требования к лицам, выполняющим работы и оказывающим услуги по лесоустройству, отводу и таксации лесосек.

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