Кишинёв, , 16:15 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии установила лимиты финансовых средств, которые могут быть перечислены в поддержку участников досрочных парламентских выборов. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что электоральный фонд партий или блоков не должен превышать более 20 707 070 леев (около $1,17 млн), а у независимых кандидатов — не более 108 950 леев (около $6 тыс.).

Кроме того, в ЦИК сообщили размер максимального беспроцентного кредита, который могут использовать участники выборов. Для партий он составляет 50 тыс. леев, для независимых кандидатов — 10 тыс. леев.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партией социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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