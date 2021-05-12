Москва, , 15:46 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании лесов в России, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Уточняется один из видов использования лесов: вместо «выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)» предусматривается «создание лесных питомников и их эксплуатация», то есть деятельность, связанная с выращиванием саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород.

При этом на лесных участках, предоставленных для создания и эксплуатации лесных питомников, допускаются строительство и реконструкция объектов капитального строительства и возведение некапитальных строений, сооружений.

Одновременно предусматривается увеличение сроков выполнения обязательств по «компенсационному» лесовосстановлению или лесоразведению с одного года до трех лет при условии проведения агротехнических уходов за созданными лесными культурами в течение трех лет после их посадки.

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