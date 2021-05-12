Москва, , 15:49 — REGNUM Врачи и медицинские работники, которые помогали раненым при стрельбе в казанской школе, очень хорошо отработали в этой ситуации. Об этом 12 мая заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

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Как отметил глава российского Минздрава, «врачи, медработники отработали в этой тяжелой ситуации очень хорошо».

При этом для того, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате стрельбы в казанской школе, работало 36 бригад скорой помощи.

«Приемный покой детской больницы отработал на отлично», — добавил Мурашко и отметил, что данные бригады скорой помощи помогли сохранить жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев ранее неоднократно обращался за медицинской помощью из-за головных болей.