Сеул, , 15:48 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 12 мая телефонные переговоры с филиппинским коллегой Теодоро Локсин, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений, сотрудничества между АСЕАН и Южной Кореей и ситуацию в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южнокорейский дипломат поблагодарил правительство Филиппин за поддержку усилий Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове, а также призвал оказывать поддержку по данному вопросу в будущем.

Чон Ый Ён также добавил, что Сеул намерен укрепить сотрудничество со странами АСЕАН во имя мира и процветания в регионе.

Представители двух стран также обсудили решение Токио о сливе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан, ситуацию в Мьянме и совместное заявление лидеров стран АСЕАН по итогам саммита в Джакарте (Индонезия), а также договорились укрепить сотрудничество в сфере инфраструктуры