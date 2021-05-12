Любляна, , 19:18 — REGNUM За день до своего визита в Косово президент Словении Борут Пахор дал эксклюзивное интервью албанскому новостному агентству Telegrafi, которое было опубликовано 12 мая.

Политик заявил, что он не имеет никакого отношения к публикации так называемого non paper (неофициального документа), содержащего предложение о смене границ в Косово и Боснии и Герцеговине с целью «окончательного завершения раздела Югославии» и формирования «Великой Сербии» и «Великой Албании». Более того, Пахор назвал идею о переделе границ «полностью неприемлемой».

По словам Пахора, его страна поддержит соглашение, которое будет достигнуто Косово и Сербией, а также окажет Косово поддержку на пути интеграции в Евросоюз.

Целью своего визита в Косово словенский президент назвал подготовку к саммиту руководителей стран процесса Брдо-Бриони, который пройдет 17 мая при участии главы Косово Вьосы Османи.

Инициатива Брдо-Бриони — это ежегодное многостороннее мероприятие с участием лидеров стран Западных Балканах. Оно было инициировано в 2013 году президентом Словении Борутом Пахором и президентом Хорватии Иво Йосиповичем. Первая официальная встреча состоялась в Брдо при Кранью, Словения. Главная цель инициативы — расширение ЕС за счет стран Западных Балкан.

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