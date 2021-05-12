Москва, , 15:39 — REGNUM Ключевые результаты исследования, проведенного Superjob, можно свести к следующему: чем старше респондент — тем выше запросы; с течением времени «аппетиты» населения растут; мужчины более требовательны в своих ожиданиях, чем женщины; более агрессивны в своих желаниях жители столиц, заявила корреспонденту ИА REGNUM Управляющий партнер АКГ «Эксперт Разведка», к. э. н., MBA, CFE София Иевенко.

«Признаться, ценность подобных исследований весьма сомнительна, так как, прежде всего, направлена не на выявление какого-то неожиданного фактора, тренда, а скорее является инструментом рекламных кампаний и заполнения информационного (новостного) вакуума.

С одной стороны, представлены совершенно очевидные наблюдения, касающиеся различий в ожиданиях населения по половому и возрастному признакам. С другой стороны, данная статистика лишь подтверждает всем понятные макроэкономические изменения.

В частности, в 2020 году ожидания населения снизились, так как прошлый год был ознаменован объявлением всеобщих каранттинных мер, когда и отдельные расходы (в частности, на путешествия) свелись к нулю, и сам факт сохранения рабочих мест многие стали считать за подарок судьбы ввиду крайне негативных ожиданий крупных работодателей и банкротств сегменте малого и среднего бизнеса.

Что касается вариативности планки «счастья» по городам, то здесь также все ожидаемо. Так, по данным Росстата, три федеральных округа России демонстрируют положительный прирост, а именно: Центральный (за счет переезда мигрантов в Москву и Московскую область), Юго-Западный (за счет Санкт-Петербурга) и Южный (за счет городов-миллионников Краснодара и Ростова-на-Дону).

Здесь срабатывает психологический фактор который состоит в том, что люди, решившиеся оставить свои родные места под стечением обстоятельств, а также амбиционных устремлений, сделали это с вполне осознанной целью, состоящей в кардинальном улучшении своего текущего материального положения.

Многие решились на такой шаг с уверенностью на победу любой ценой, при этом многие расценивают данную миграцию как временное решение, чтобы вернуться домой с заработанной суммой денег.

Хотелось бы также отметить, что правдивость и, соответственно, ценность статистики данных исследований во многом зависит от того, как сформировать пул респондентов.

Как было отмечено выше, важным фактором является то, опрашивается ли коренной житель мегаполиса или же мигрант. Таким образом, группы респондентов могут быть недостаточным образом дифференцированы.

Кроме того, было бы более правильно проводить ежегодный опрос у одних и тех же респондентов, чтобы действительно выявлять изменения в ожидания одних и тех людей, а не сравнивать «яблоки» с «апельсинами» путем сопоставления мнений, скажем, коренного жителя в 2019 году и мигранта в 2021 году.

Как сообщало, в среднем 173 тыс. рублей в месяц требуется россиянину, чтобы чувствовать себя счастливым. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.

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