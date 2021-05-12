Ярославль, , 15:39 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков поспорил с коммунистами на заседании муниципалитета о качестве уборки города. Представители КПРФ говорили, что Ярославль убирают плохо, а мэр доказывал, что хорошо. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сначала об уборке отчитался заммэра Виталий Леженко.

Заседание муниципалитета Ярославля City-yaroslavl.ru

«По городу в день выходит около 35 единиц техники и свыше 130 рабочих. В ночной период времени выходит больше комбинированных дорожных машин, все наши пылесосы для уборки прибордюрной части. Также в ночь выходит от 60 рабочих. Это именно уборка улично-дорожной сети. Также в дневное время «Горзеленхоз» занимается уборкой парков и скверов», — сообщил в своём отчёте заместитель мэра города Виталий Леженко.

После этого свои вопросы заместителю мэра задавали депутаты, которых не устроило качество уборки.

«Конкретные примеры привожу по Дзержинскому району. Ленинградский проспект. Улица Труфанова. По графику должны были убирать Труфанова, а убирали в эти числа Ленинградский проспект. И по этой уборке у жителей масса вопросов. Проблема наглядна и возмущает жителей. А убирали ли? Качество неудовлетворительное. Часть улицы убрали, часть не убрали. Проплешинами идет. Улица Труфанова вообще не убрана. Как осуществляется контроль качества и приемка работ? Сколько денег за эту «уборку» уже оплачено. Это наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков», — сказала депутат Евгения Овод.

В ответ Виталий Леженко пообещал предоставить план-график уборки на май к концу дня, а также выразил сомнение, что они с депутатом живут в одном и том же городе. Затем к дискуссии подключился и мэр города Владимир Волков.

«Я вот пока слушал интересное выступление Евгении Александровны, открыл сайт Минстроя России, где проводится качество оценки городской среды. Градация от 250 тысяч населения до миллиона. Со всей территории России здесь можно посмотреть. Я ссылку готов скинуть. Более 30 городов, похожих с нами. По сайту Минстроя по качеству городской среды мы находимся в «десятке». Точно не могу сказать, здесь надо выводить цифру, но, по-моему, мы входили в семь или в пять топ-городов, которые самые чистые, убранные и комфортные. 212 баллов у города Ярославля. Средний балл — 193. Я вам уже говорил — свой город для начала надо любить. Вы, когда выходите на улицу, видите полный порядок. Да, у нас есть места, которые необходимо убирать, у нас есть улицы, которые еще необходимо отремонтировать и хотя бы асфальтовое покрытие на них уложить. У нас таких улиц много, но мы работаем, чтобы навести порядок и сделать эти баллы гораздо выше, чтобы наш город поднялся в тройку лучших городов. Я ссылку готов скинуть, чтобы депутатам разослать. Посмотрите профессиональную оценку, а не эмоциональную», — заявил мэр.

В ответ на это ещё один депутат от КПРФ Наталия Бобрякова предложила Владимиру Волкову в режиме онлайн показывать движение уборочной техники по городу для того, чтобы жители смогли сами оценить реальное качество уборки. Мэр заявил, что сделать это можно и сейчас, просто депутаты-коммунисты об этом не знают. В завершение дискуссии депутаты сделали эмоциональные заявления.

«Я в выходные проехала Ивановскую, Костромскую, Нижегородскую область. Возвращаясь назад, хотелось плакать. Такой грязи не видела нигде. Любые отчеты можно для Минстроя написать, любые цифры можно предоставить, можно войти в рейтинг и все остальное. Но, к сожалению, вы видим собственными глазами, как убраны спальные районы, как убраны центральные магистрали. Да, в центре города техника есть. Я приглашаю вас прогуляться по «Резинотехнике», я приглашаю вас заехать на улицу Урочская, где сантиметр песка лежит, сантиметр песка на разделительной полосе, на линии разметки. Он не убран. На улице Спартаковская я сама видела трактор 14 апреля. Стояла и смотрела. Он в одном месте постоял, в другом постоял. Песок остался на дороге. Очень печально видеть такую картину, — сказала Наталия Бобрякова.

«Давайте чуть-чуть от центра отъедем. Я вас приглашаю в Дзержинский район. Я вам покажу неубранные улицы, где годами не убирались улицы, где в прибордюрку можно картошку сажать. Чтобы вы это увидели. И не надо нам в «десятку», в топ какой-то попадать. Давайте мы сделаем так, как раньше было. Чистый Ярославль. Привести город в чистое состояние, наладить работу, с которой любой дворник справится, — сказала Евгения Овод.

Комментировать эти заявления Владимир Волков уже не стал.

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