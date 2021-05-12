Москва, 12 мая, 2021, 15:39 — ИА Регнум. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 12 мая губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о главной проблеме региона.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

«Самая главная проблема для нашего региона — это отток населения. Он идёт уже второе десятилетие», — подчеркнул Бурков.

Как сообщает сайт Кремля, губернатор напомнил, что Омская область является приграничной территорией: «За последние три года из Омской области уехали почти 35 тысяч человек».

В ответ Владимир Путин подчеркнул, что «странного тут ничего нет»: «Это связано с условиями жизни, конечно».

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«Вот здесь вопрос как раз рабочих мест. У нас более 60 тысяч человек, которые работают вахтовым методом за территорией нашего региона», — сказал губернатор. Он убеждён, что на повестке стоит вопрос создания новых рабочих мест, повышения комфорта жизни.

«Мне кажется, необходимо сегодня разрабатывать отдельную федеральную программу по социально-экономическому развитию приграничных территорий», — предложил губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, на встрече 12 мая Владимир Путин и Александр Бурков обсудили социально-экономическое положение в Омской области.