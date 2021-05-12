Париж, , 15:45 — REGNUM Ежедневник Le Monde считает российский телеканал Russia Today виновником бед французской армии. Это следует из публикации в газете, написала главный редактор RT France Ксения Фёдорова 12 мая в своём телеграм-канале.

По мнению газеты, RT ответственны за внутренние проблемы французской армии. Дело в том, что ни одно из крупных СМИ страны не опубликовало второе по счёту открытое письмо французских военных с предупреждением о риске гражданской войны на фоне религиозного экстремизма и бездействия властей.

Послание обнародовал только правый журнал Valeurs actuelles, в редакцию которого обратились военные, а также сайт российского телеканала.

«Этот текст поначалу получил относительно мало внимания, пока не был подхвачен сайтом телеканала Russia Today, который регулярно хватается за любую информацию, которая может нанести ущерб французской армии», — приводит Фёдорова фрагмент публикации.