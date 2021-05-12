Казань, , 15:38 — REGNUM Напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев ранее неоднократно обращался за медицинской помощью из-за головных болей. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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Отмечается, что в 2020 году преступнику поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Кроме того, близкие люди отмечали агрессивное и вспыльчивое поведение Галявиева.

В СК добавили, что неадекватное поведение задержанного препятствует проведению следственных действий. Следователи планируют предъявить обвинение сегодня, 12 мая. Также будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Отметим, 12 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возложил цветы у образовавшегося народного мемориала рядом с гимназией №175 в Казани.

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