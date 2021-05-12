Москва, , 15:37 — REGNUM Нападение на школу в Казани предложил связать с высоким уровнем ресентимента, то есть враждебности, в российском обществе автор телеграм-канала «Незыгарь».

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

"По сути, ресентимент — это интегральный показатель, фиксирующий накопление уровня агрессии, горечи, раздражения, депрессии и обиды в социуме», — говорится в сообщении.

Автор публикации, ссылаясь на данные «Левада-центра», отмечает, что в 2017 году носителями ресентимента можно было считать 37% российского населения, а в 2021 году — уже 57%.

Показатель депрессивных и астенических настроений вырос с 40% в 2017 году до 48% в 2021 году. В 2020 году он был ещё выше — 54%.

Значительная часть граждан не удовлетворена своим общественным положением и перспективами, среди молодежи стали часто встречаться признаки аутизма и отчуждённости сознания. Усугубление таких настроений чревато агрессией и напряжением.

«По сути, это реакция подростков на высокий уровень социального напряжения, а также социально-экономического расслоения в российском обществе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев дал признательные показания. Он считает, что убил по меньшей мере семь человек. В действительности при нападении на школу погибли семь детей и двое взрослых.

Читайте также: Напавший на школу в Казани признался в содеянном