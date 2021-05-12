Москва, , 15:37 — REGNUM Международное агентство MSCI ESG Research повысило рейтинг ПАО «ФосАгро» в области устойчивого развития с «BBB» до «A» (по шкале ААА-ССС, где ААА — это «лидер»). Это подчёркивает лидерские позиции среди российских компаний и на глобальном рынке производителей минеральных удобрений.

Повышение связано с позитивными результатами в области устойчивого развития и внедрением передовых ESG-практик в стратегию и текущую деятельность.

«Мы с особой гордостью относимся к тому, что авторитетное агентство MSCI ESG оценило ФосАгро как одного из глобальных лидеров в области устойчивого развития, — комментирует генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Мы комплексно и системно подходим к внедрению ESG-принципов в свою деятельность: в 2020 году Совет директоров одобрил климатическую и водную стратегии и принял за основу план низкоуглеродного перехода, включающий меры по сокращению собственных выбросов и выбросов в цепочке создания ценности, а также по повышению энергоэффективности производственных и инфраструктурных объектов Компании».

Гурьев также сообщил, что по итогам 2020 года ФосАгро впервые опубликовала отчёт в соответствии с рекомендациями Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, относящейся к изменениям климата (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD).

«Таким образом, выбирая ответственный подход к ведению бизнеса, ФосАгро подтверждает свои намерения в достижении глобальных ESG-целей», — заключил гендиректор ФосАгро.

MSCI ESG Research присваивает рейтинг MSCI ESG глобальным публичным и ряду частных компаний, оценивая их риски в области экологии, социальной ответственности и управления, а также возможность управления этими рисками по сравнению с конкурентами.

ФосАгро также имеет несколько других высоких рейтингов ведущих агентств в области устойчивого развития. В 2020 году Sustainalytics улучшило ESG-рейтинг ФосАгро с 43,5 до 26,9, что соответствует одной из самых высоких оценок уровня управления ESG-рисками на российском рынке. CDP, авторитетная исследовательская компания по показателям климатической ответственности, повысила рейтинг ФосАгро с «C» до «В-». В рейтинге Institutional Investor, одного из ведущих мировых финансовых изданий, ФосАгро заняло первое место в шести номинациях, в том числе «Метрики экологической, социальной и управленческой ответственности».