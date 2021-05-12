Приштина, , 15:53 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 12 мая сообщили, что в ходе вакцинации 29 704 человек первой дозой вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca не было выявлено никаких серьезных осложнений.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в институте призвали граждан активно участвовать в компании по вакцинации, поскольку она является единственным путем к победе над пандемией и возвращению к нормальной жизни.

Врачи подчеркнули, что вакцина помогает естественным защитным механизмам человека сформировать иммунитет против вируса.

Для формирования устойчивого иммунитета к COVID-19 при вакцинации препаратом производства Astra Zeneca необходимо проводить вакцинацию в два этапа с перерывом в 9−12 недель. При вакцинации препаратом mARN Pfizer BioN/Tech перерыв между приемом первой и второй дозы должен составлять 3−4 недели.

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