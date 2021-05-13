Анкара, , 05:39 — REGNUM Посольство Израиля в Анкаре 12 мая опубликовало осуждающий пост на своей странице в социальной сети после нанесения ХАМАС ракетных ударов по израильским городам 11 мая. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

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«Под прикрытием якобы проведения демонстраций ХАМАС, который убил трех израильтян в результате ракетных ударов, ранил сотни израильских мирных жителей, в том числе и детей, бомбил священный город трех религий Иерусалим, является террористической организацией!», — отметили в посольстве Израиля в Турции.

Напомним, в Израиле продолжаются обстрелы и авиаудары. Исламистские группировки с ночи 10 мая ведут по израильским городам обстрел ракетами из сектора Газа. Израильские военные отвечают ракетами и авиаударами. Число жертв растет.