Казань, , 15:35 — REGNUM Следователи Главного следственного управления СК России сегодня, 12 мая, предъявят обвинение по делу о стрельбе в казанской школе Ильназу Галявиеву. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

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«Следователями ГСУ СК России сегодня будет предъявлено Ильназу Галявиеву обвинение в совершении указанного преступления, и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по версии следователей, Галявиев не состоял на учете у нарколога или психиатра, однако, по данным следствия, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями.

«Ещё в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что напавший на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев признался правоохранительным органам в содеянном.