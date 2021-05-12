Москва, 12 мая, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатном получении второго высшего «творческого» образования, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Уже имеющие высшее образование граждане смогут получить на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по образовательным программам высшего образования (программам специалитета) в области искусств.

Специальности и направления подготовки правительство РФ утвердит дополнительно. Однако уже сейчас ясно, что среди специальностей — режиссер, дирижер, оператор.

Перечень вузов, где можно будет получить бесплатно такое второе высшее образование, правительство РФ также определит дополнительно.