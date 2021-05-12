Омск, , 15:23 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков 12 мая на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что экономика региона «выстояла в период пандемии, в период ограничительных мер».

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«В целом, если говорить по экономике, результаты у нас неплохие», — сказал Бурков главе государства.

По его словам, за 2020 год рост налоговых доходов в регионе составил 4,8%. Это было обусловлено большим объёмом внебюджетных инвестиций.

«Мы за 2020 год выросли на 14%. А если брать за три года, то Омская область — третья среди регионов нашей страны по динамике роста инвестиций», — сказал губернатор. Как сообщает сайт Кремля, президент назвал этот показатель хорошим.

Бурков добавил, что регион намерен сохранить этот темп по инвестициям.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Омской области Александром Бурковым состоялась 12 мая. Глава региона доложил президенту о социально-экономическом положении области.

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