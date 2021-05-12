Липецк, , 15:23 — REGNUM В Липецкой области 12 мая подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 30 тыс. 577 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 27 тыс. 515 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 120 — за последние сутки.