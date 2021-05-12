Казань, 12 мая 2021, 15:22 — REGNUM Из Казани в Москву вылетел спецборт МЧС с девятью пострадавшими в результате атаки на гимназию. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, после стрельбы в гимназии № 175 в Казани, которую 11 мая устроил 19-летний бывший ученик школы Ильназ Галявиев, погибли семеро детей и две учительницы. Пострадали 23 человека.
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