Вашингтон, , 15:59 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш высказалась о реакции фанатов на её снимки для журнала Vogue. Она рассказала о своих переживаниях в эфире телепередачи «Позднее шоу со Стивеном Кольбером».

Айлиш призналась, что ей приятно внимание подписчиков, но с другой стороны, оно вызывает у неё страх. «Это вынуждает меня больше никогда не публиковать посты. Я хотела бы постить больше, но при меньшем внимании людей. А теперь, когда столько людей следит за мной, мне как-то не по себе», — поделилась она.

Ранее Билли Айлиш исполнила лайв-версию своего нового сингла Your Power. Композиция войдет в будущий альбом певицы под названием Happier Than Ever, премьера которого состоится 30 июля 2021 года.

