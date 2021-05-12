Мурманск, , 15:19 — REGNUM Усилившаяся террористическая активность на территории России является во многом следствие деятельности вербовщиков международных террористических организаций. Об этом сегодня, 12 мая, на выездном совещании в Мурманске заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что эмиссары этих организаций не оставляют попыток формирования в России «спящих» ячеек и привлечения новых членов, особенно из числа приверженцев радикального ислама. В основном это молодежь и мигранты, добавил Патрушев.

Секретарь Совбеза сообщил, что в 2020 году почти на треть выросло число регистрируемых террористических преступлений в Северо-Западном федеральном округе.

Наиболее сложная ситуация, по его словам, наблюдается в Санкт-Петербурге, а также в Калининградской области, где в марте был предотвращён теракт на электроподстанции.

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Также, по его словам, в 2020 году удалось предотвратить теракт в торговом центре в Мурманске.

«В 2019 году благодаря слаженным действиям спецслужб и правоохранительных органов на территории округа предотвращено три теракта», — сообщил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержанный гражданин РФ планировал совершение теракта по мотивам ненависти к действующей власти. В ходе обысков у него дома было обнаружено самодельное взрывное устройство.