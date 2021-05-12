Екатеринбург, , 15:35 — REGNUM В Свердловской области отказались от сдачи Единого государственного экзамена в 2021 году 10% учащихся 11 классов, заявил на пресс-конференции министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Десятая часть выпускников идут на государственные выпускные экзамены, чтобы получить аттестат. Остальные 90% учащихся намерены поступить в вузы, сдавая ЕГЭ.

По словам Биктуганова, в 2021 году свердловские школы выпустят порядка 20 тыс. человек из 11 классов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году срок сдачи ЕГЭ перенесли из-за пандемии COVID-19.

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