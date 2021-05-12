Пенза, , 15:23 — REGNUM В Пензенской области по поручению врио губернатора Олега Мельниченко продлили месячник по благоустройству населенных пунктов. Очистка их территорий продлена до 1 июня, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

В субботниках 24 апреля приняли участие свыше 155 тыс. пензенцев, ликвидировано 1,5 тыс. несанкционированных свалок, вывезено более 50,6 кубометров мусора. Жители очистили газоны, парки, скверы общей площадью 14,8 тыс. кв. метров. Пензенцами высажено 3655 деревьев и кустарников. На объектах ливневых канализаций также провели очистные работы. Задействовали 2195 единиц спецтехники.

По мнению Мельниченко, цифры большие, но из соцсетей узнаешь, что убранный в кучи мусор снова разносится. «Один раз уборка произведена, а вывоз мусора не шёл, снова требуются трудозатраты. Это из-за того, что не выстроена нормальная логистика», — уверен он.

Мельниченко поручил скорректировать схему вывоза мусора, собираемого в ходе уборки территорий и привлечь к работе специализированную технику.

ИА REGNUM напоминает, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил достойно содержать старые места захоронения, такие как на Мироносицком и Митрофановском кладбищах. После личного осмотра и общения с жителями в соцсетях он отметил, что кладбища сильно замусорены.

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