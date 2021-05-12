Красногорск, , 15:18 — REGNUM Брянский автомобильный завод (БАЗ) представил на международном салоне «Комплексная безопасность-2021», который открылся в Подмосковье, новый стартовый аэродромный пожарно-спасательный автомобиль, предназначенный для тушения пожаров в аэропортах. Об этом сообщается на сайте компании.

Автомобиль собран на шасси БАЗ-8080 и имеет колёсную формулу 6×6.1. Предназначена модель для эвакуации, тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на самолётах и наземных объектах аэропорта.

«Трансмиссия СПСА обеспечивает работу насосной установки (с подачей водопенных компонентов) от одного тягового двигателя прямо на ходу, в том числе и при маневрировании с малой скоростью», — говорится в описании пожарной машины на сайте компании.

До 85 км/ч авто разгоняется за 40 секунд, а его максимальная скорость составляет 115 км/ч. На данный момент сотрудники предприятия ведут технологическую подготовку к массовому производству модели. Продажи спецавтомобиля стартуют в 2021 или в 2022 году.

Напомним, Ульяновский автозавод разработал передвижную ветеринарную дезинфекционную установку УАЗ ПВДУ-У5, собранную на базе модели СГР. Автомобиль получил 800-литровую пластиковую ёмкость, помпу и брандспойт.

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