Редвуд-Сити, США, , 15:16 — REGNUM Экшен-игра Battlefield 6 выйдет не только на PS5 и Xbox Series X/S, но и на предыдущем поколении консолей. Об этом 12 мая сообщает издание Eurogamer.

Однако глава Electronic Arts Эндрю Уилсон в очередной раз подчеркнул, что игра разрабатывается в первую очередь для консолей текущего поколения. В Battlefield 6 появятся элементы и механики, для качественной реализации которых понадобится вся вычислительная мощность PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Полноценный анонс Battlefield 6 должен состояться в июне 2021 года. Разработчики пообещали выпустить первый трейлер проекта.

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