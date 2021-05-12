Москва, , 15:15 — REGNUM Социальные проблемы России, обостренные пандемическим кризисом, находят достаточно противоречивое отражение в психологии экономических ожиданий и предпочтений граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«С одной стороны, у большинства граждан России, еще до пандемии, сформировалось достаточно устойчивое представление об уровне необходимых жизненных стандартов, которые всегда имели тенденцию к расширению, согласно закону возрастания потребностей.

В этом смысле, постоянный рост оценки величины дохода, необходимый среднестатистическому гражданину для комфортного существования, является постоянной тенденцией.

В тоже время, реалии, связанные с катастрофическим падением доходов и ростом напряженности на рынке труда, с неизбежностью должны были снизить уровень базовых оценок благополучности значительной части населения.

В определенной степени, это и произошло, что проявилось, прежде всего в удешевлении потребительских предпочтений россиян, как в плане ежедневных покупок товаров и услуг, так и сточки зрения, перспектив улучшения своего финансового положения.

Розничное потребление в большей степени стало ориентированно на оптимизацию расходов, включая качественные характеристики традиционного летнего отдыха.

Таким образом, общее падение уровня жизни, в значительной степени, трансформировало представление жителей нашей страны о достойном существовании, в сторону снижения его качественных характеристик.

Однако, те же кризисные явления, ведущие к сужению потребностей, спровоцировали стоимостной рост денежной оценки базовых и желаемых стандартов жизни.

Неконтролируемый скачок цен на товары первой необходимости, значительная кредитная нагрузка по потребительскому и ипотечному кредитованию — все это, суммируется в оценки величины необходимого для нормальной жизнедеятельности дохода.

Другими словами, происходит переоценка структуры элементов безбедного существования. В тоже время, цена всего необходимого для нормальной жизнедеятельности возрастает.

Происходит своеобразная инфляция оценки счастья, при вынужденном ограничении российскими гражданами собственных потребностей.

Возрождение докризисного уровня надежд на благополучие, лежит в плоскости экономического роста, когда восстановление доходов обгонит инфляцию ожиданий», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимая для счастья жителям России средняя сумма составляет 173 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса портала Superjob.

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