Москва, 12 мая, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Очередное совещание с членами российского правительства проведет 13 мая в режиме онлайн-конференции президент России Владимир Путин. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

«Основной темой встречи станет обсуждение ситуации на рынке труда и реализации программы поддержки занятости населения», — уточняется в сообщении.

Также указывается, что в ходе данного совещания российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков выступит с докладом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 11 мая провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом.