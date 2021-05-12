Москва, 12 мая 2021, 15:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 12 мая провёл рабочую встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым.
Как сообщает сайт Кремля, Бурков доложил главе государства о социально-экономическом положении в Омской области.
Встреча началась с вопроса Владимира Путина: «С чего начнём? С дорог?«
»За последние три года вы 800 километров построили», — напомнил президент губернатору.
Также на встрече обсуждались вопросы сельского хозяйства, отток населения из региона и другие темы.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Владимир Путин встретился с губернатором Красноярского края Александром Уссом.
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