Москва, , 15:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 12 мая провёл рабочую встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым.

Как сообщает сайт Кремля, Бурков доложил главе государства о социально-экономическом положении в Омской области.

Встреча началась с вопроса Владимира Путина: «С чего начнём? С дорог?«

»За последние три года вы 800 километров построили», — напомнил президент губернатору.

Также на встрече обсуждались вопросы сельского хозяйства, отток населения из региона и другие темы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Владимир Путин встретился с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

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