Москва, , 15:12 — REGNUM Законопроект о публикации правовых актов органов местного самоуправления в интернете Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Кроме того, предусматривается, что уставом муниципального образования или нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования может быть установлено, что для размещения материалов и информации, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по проектам муниципальных правовых актов, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться портал «Госуслуги».

Этот пункт вызвал критику у депутатов фракций КПРФ и «Справедливая Россия». Там выразили опасения, что норма нивелирует общественную дискуссию.