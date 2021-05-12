Казань, , 15:11 — REGNUM Напавший на казанскую гимназию №175 Ильназ Галявиев признался правоохранительным органам в содеянном, 12 мая сообщает телеграм-канал Mash.

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Преступник считает, что убил четырех взрослых человек. По его мнению, жертвами нападения стали не менее семи человек. Правоохранители обнаружили у злоумышленника вещества для приготовления взрывчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения на школу в Казани погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

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