Кострома, , 15:41 — REGNUM В Костромской области льготники смогут оплачивать проезд в пригородных автобусах по «безналу» с 1 июля 2021 года. Об этом со ссылкой на администрацию региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пригородный автобус

Ранее ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане и жертвы политических репрессий могли расплачиваться за проезд с помощью именных льготных документов либо отрывных талонов. Теперь они смогут оплатить услугу транспортными или банковскими картами.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте транспортного и дорожного хозяйства, приобрести транспортные карты или зарегистрировать специальное приложение на банковской карте можно будет в специальных пунктах.

В настоящее время идёт их создание. Позднее адреса, время работы и телефонные номера пунктов разместят на сайте департамента. Обслуживаться пункты будут силами перевозчиков.

Для получения транспортной карты льготник должен написать заявление, предъявить паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета. Сотрудник пункта сфотографирует человека и выдаст ему именную карту.

В случае, если льготник хочет расплачиваться за проезд банковской картой, ему достаточно принести её с собой. Специалисты зарегистрируют на ней специальное транспортное приложение.

Льготники оплачивают 60% от стоимости поездки, еще 40% перевозчику будет возмещать областной бюджет. Считать скидку будет специальная система. Кондуктору или водителю транспортного средства достаточно зафиксировать начальную и конечную остановки, так как именно от этих параметров зависит стоимость проезда на пригородном транспорте. Отметим, что разговоры о необходимости введения безналичной оплаты проезда в пригородных автобусах в регионе ведутся как минимум с 2019 года.

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