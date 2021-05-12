Москва, , 15:10 — REGNUM На сегодняшний день нельзя сказать определённо, будет в России третья волна коронавируса или нет. Об этом в эфире «России 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Есть ресурс для эффективного и быстрого профилактирования заболевания. И сегодня основная задача — просто прийти и обратиться. <…> Говорить о том, что будет третья волна или не будет третья волна, нельзя», — сказал Мурашко.

По его словам, «не надо рисковать, нужно просто прийти и сделать» прививку.