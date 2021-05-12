Белгород, , 15:16 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства возбуждено в отношении 44-летнего жителя Новооскольского городского округа Белгородской области. Мужчина из автомобиля несколько раз выстрелил в своего знакомого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Компания 10 мая 2021 года распивала спиртное у магазина в селе Покровомихайловка. Один из мужчин стал оскорблять знакомых, на что другой сделал ему замечание, завязалась ссора. Подозреваемый ушёл домой, взял охотничье ружье и на автомобиле вернулся к магазину. Не выходя из машины, он несколько раз выстрелил в 28-летнего «обидчика», а затем уехал. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует о заключении его под стражу, ему будет предъявлено обвинение в убийстве.