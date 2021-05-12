Вашингтон, , 15:09 — REGNUM В игре Destiny 2 временно появилась функция кроссплея. Об этом 12 мая сообщает издание Eurogamer.

Разработчики описали внезапное включение новой функции как «непреднамеренный беглый взгляд». В ближайшие дни её снова отключат.

Представители студии Bungie подтвердили, что это не финальная версия и кроссплей всё ещё находится в разработке. Дата его полноценного релиза пока неизвестна.

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