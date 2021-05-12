Москва, , 15:06 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» ещё не потерял шансы получить лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Об этом 12 мая заявил спортивный юрист Михаил Прокопец.

«Оренбург» действительно не получил лицензию РПЛ, но шанс выступить там в будущем сезоне по-прежнему сохраняет», — цитирует Прокопца «Чемпионат».

По его словам, исполком Российского футбольного союза (РФС) может рассмотреть вопрос об исключении для «Оренбурга». Если он будет поддержан большинством голосов, то клуб допустят в премьер-лигу.

Кроме того, «Оренбург» имеет возможность обжаловать решение РФС в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лицензии на участие в РПЛ получили «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо», а «Оренбург» и «Алания» — нет.

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