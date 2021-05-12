Москва, , 15:05 — REGNUM Законопроект о приоритетном зачислении в детские сады детей учителей внес в Госдуму депутат Андрей Ветлужских («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Дети, родители (законные представители) которых занимают штатные педагогические должности в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, имеют первоочередное право приема в данные организации, говорится в законопроекте.

Федеральными законами такая мера социальной поддержки предусматривается для прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета, сотрудников полиции, военнослужащих и так далее.