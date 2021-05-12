Тбилиси, , 15:10 — REGNUM Ника Мелия, являющийся лидером оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, подал иск против Грузии в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 12 мая сообщает пресс-служба министерства юстиции Грузии.

В министерстве отметили, что иск принят в Страсбурге и будет рассмотрен в рамках стандартной процедуры. На это потребуется не менее двух лет. Кроме того, сообщается, что в Страсбургском суде находятся на рассмотрении иски против Грузии от Саакашвили и экс-мэра Тбилиси Гиги Угулавы.

«У правительства Грузии есть веские аргументы по всем трём делам, которые оно представит в Европейский суд», — сообщили в минюсте.

Мелия ранее заявлял, что его арест якобы является политическим преследованием со стороны грузинских властей.

Напомним, Мелию обвиняют организации беспорядков в Тбилиси в 2019 году. Сначала в качестве меры пресечения суд назначил ему освобождение под залог при условии ношения электронного браслета. В ноябре 2020 года лидер ЕНД снял браслет в знак протеста. Суд увеличил сумму залога, но оппозиционер отказался её вносить.

23 февраля 2021 года Мелию арестовали. В Генпрокуратуре Грузии предлагали пересмотреть меру пресечения, но лидер ЕНД заявлял, что внести залог нельзя. Когда в парламент внесли законопроект об амнистии по делу о беспорядках в июне 2019 года, Мелия согласился, чтобы за него внёс залог Евросоюз. 10 мая оппозиционера выпустили из следственного изолятора.

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