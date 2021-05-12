Лондон, , 15:04 — REGNUM Британская и американская актриса Эмили Блант заявила, что она не намерена сниматься в кино о супергероях. Об этом сообщил портал ComicBook.

«Я не уверена, подходят ли мне супергеройские фильмы. Это не моё. Мне они не нравятся. Действительно не нравятся», — рассказывает актриса. По её словам, она снимется в кинокомиксе только если это будет что-то действительно уникальное.

Напомним, Эмили Блант рассматривали на роль Чёрной вдовы и Капитана Марвел с кинокомиксах компании Marvel. Фанаты супергеройских фильмов надеются, что в будущем она сыграет Невидимую леди в экранизации «Фантастической четвёрки».

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