Таллин, , 15:02 — REGNUM Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс выразила соболезнования семьям погибших при стрельбе в одной из школ в российском городе Казани.

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«Страшная новость о стрельбе в школе в Казани. Эстония выражает искренние соболезнования семьям, пострадавшим от этого ужасного акта насилия», — написала Эва-Мария Лийметс в социальной сети Twitter.

Во вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев прошел с автоматическим оружием через главный вход школьного здания в столице Татарстана и сразу открыл огонь. В результате стрельбы погибли девять человек — семь детей и двое взрослых.