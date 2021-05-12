Братислава, , 15:01 — REGNUM Жители Словакии с 1 июня смогут прививаться от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом заявил словацкий министр здравоохранения Владимир Ленгварский, сообщает телеканал ТА3.

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«С 1 июня граждане республики смогут выбирать вакцину для прививок, включая незарегистрированные», — сказал Ленгварский, подразумевая «Спутник V».

Он добавил, что «разбег этого процесса» займёт две-три недели. Минздрав Словакии ждёт от России согласие на использование препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер и министр финансов Словакии Игорь Матович заявил, что договорился с Россией о начале вакцинации «Спутником V». Процедура, по его словам, станет возможна в ближайшие дни.

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