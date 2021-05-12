Шарангский район, , 15:01 — REGNUM Суд принял решение поместить под домашний арест бывшего главы Шарангского района Нижегородской области Олега Зыкова, подозреваемого в незаконной торговле военной техникой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сегодня, 12 мая.

Отметим, что следственный комитет просил суд избрать в отношении экс-чиновника более строгую меру пресечения — заключить его под стражу, но суд отказался это делать, ограничившись домашним арестом до 28 июня 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что против экс-руководителя Шарангской районной администрации Олега Зыкова возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, экс-чиновник может быть замешан в коррупционной схеме по продаже частным лицам почти новых автомобилей «Урал», УАЗ и ГАЗ, подаренных Министерством обороны коммунальным хозяйствам района.