Москва, , 15:00 — REGNUM Действия учителей в казанской гимназии, где 19-летний бывший ученик застрелил девять человек, заслуживают самой высокой оценки и восхищения. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

«Безусловно, все меры, которые были предприняты учителями, педагогами, конечно, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Что касается каких-то решений о награждении педагогов школы за мужество и стойкость, то Песков признался, что пока не может ответить на этот вопрос, но добавил, что российский лидер Владимир Путин получает доклады с предложениями на этот счёт.

Читайте также: Кравцов: действия преподавателей в Казани позволили избежать больших потерь

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семь детей и две учительницы. Ещё 23 человека пострадали.

Напомним, ранее глава Министерства посвящения Сергей Кравцов заявил, что самоотверженные действия педагогов и сотрудников школы в Казани позволили избежать большего числа жертв.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти подтвердили гибель двух учителей при нападении на школу в Казани