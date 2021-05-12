Москва, , 15:09 — REGNUM Готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины от COVID-19 «Спутник V» подтвердил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Кремля.

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«Продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в Москву приедет турецкая делегация для обсуждения данной проблематики», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что российский лидер высказал Эрдогану и всему народу Турции наилучшие пожелания в связи с предстоящим завершением священного для мусульман месяца Рамада. Кроме того, уточняется, что стороны договорились о продолжении на регулярной основе диалога двух стран на различных уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Тайип Эрдоган рассказал, что постепенное снятие связанных с пандемией коронавирусной инфекции жестких мер ограничений начнется в Турции с 17 мая.