Пекин, , 15:05 — REGNUM В TikTok появилась функция, позволяющая продавцам из Европы напрямую предлагать свои товары пользователям в приложении. Об этом сообщило издание vc.ru.

По данным издания, функция доступна только некоторым продавцам в тестовом режиме. Когда опция станет доступна для других пользователей — пока неизвестно.

Ранее разработчики TikTok уже тестировали покупки в приложении. Однако они были доступны только в рамках партнёрских программ с компаниями Shopify и Walmart.

Читайте ранее в этом сюжете: Пользователи Instagram смогут выбрать желаемое обращение к себе