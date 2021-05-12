Пекин, 12 мая 2021, 15:05 — REGNUM В TikTok появилась функция, позволяющая продавцам из Европы напрямую предлагать свои товары пользователям в приложении. Об этом сообщило издание vc.ru.
По данным издания, функция доступна только некоторым продавцам в тестовом режиме. Когда опция станет доступна для других пользователей — пока неизвестно.
Ранее разработчики TikTok уже тестировали покупки в приложении. Однако они были доступны только в рамках партнёрских программ с компаниями Shopify и Walmart.
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