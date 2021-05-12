Москва, , 14:59 — REGNUM Попытка привлечь внимание жителей России к вакцинации любыми способами, включая и бонусы для пассажиров транспорта, вполне объяснима, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Темпы вакцинирования в нашей стране не только одни из самых невысоких в мире, но и существенно отстают от плановых. Предполагалось, что уже к середине 2021 года основная волна прививок будет сделана.

Ведь вакцинация — не просто возможность сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, это еще и существенное влияние на экономические показатели развития государства. Чем больше заболевших, тем меньшая доля населения вовлечена в трудовой процесс.

При том, что болеющим надо выплачивать содержание по временной нетрудоспособности, лечить (а лечение крайне дорогостоящее). Какой-то период после выздоровления тоже уйдет на восстановление здоровья. При этом сотрудник, опять же, или не сможет работать вовсе, или будет работать низко эффективно.

Так что стремление быстрее побороть коронавирус — это не просто забота о здоровье населения, но и вопрос экономического развития государства.

А что сейчас? По состоянию на 12 мая, привиты хотя бы одним компонентом вакцины 13 млн 560 тыс. 050 человек (9,28% от населения), полностью привиты 8 млн 993 тыс. 924 человек (6,15% от населения).

Темпы вакцинации за последнюю неделю: 138 тыс. 143 человек в день (0,09% от населения). Для сравнения, в Китае привиты 342 млн человек (делается 8,3 млн прививок в день), в США — 270 млн человек (2,2 млн прививок в день), в Индии — 173,9 млн человек (2,3 млн прививок в день).

Сопоставимая с нами по численности и масштабам экономики Бразилия делает 417,1 тыс. прививок в день (привиты уже 48,2 млн человек). Россия среди крупных стран сейчас находится на 11 месте, уступая таким государствам, как Мексика, Турция, Бразилия и т. д.

Рядом с нами по числу привитых не самая «продвинутая» Индонезия, у которой, впрочем, население почти вдвое больше (270,2 млн человек).

Так что в такой ситуации любые стимулы выглядят если не абсолютно оправданными, то, по крайней мере, разумными и понятными.

Тем более, что никаких принудительных или ограничивающих права граждан мер не предусматривается. Исключительно «пряник» в виде бонусов для тех, кто привился», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) предложило ввести в России новые программы лояльности для поощрения клиентов пассажирских компаний за участие в вакцинации от COVID-19.

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