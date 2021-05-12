Дзержинск, Нижегородская область, , 14:59 — REGNUM Начальника линейного пункта полиции и оперативника уголовного розыска в речном порту Дзержинска подозревают в фальсификации документов о браконьерстве. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело против заподозренных в превышении должностных полномочий сотрудников правоохранительных органов.

По версии следствия, и, что в конце января 2021 года эти полицейские подделали материалы проверки и обвинили местного жителя в браконьерстве, не имея при этом никаких реальных доказательств его вины.

В результате в отношении невиновного дзержинца возбудили уголовное дело.

Сфальсифицировавших уголовное дело полицейских задержали сотрудники службы собственной безопасности.

Сейчас правоохранительные органы пытаются установить возможную причастность задержанных к другим подобным преступлениям.