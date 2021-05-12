Салехард, , 14:59 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Один из них зафиксирован среди вахтовых рабочих, прибывших из других регионов. Об этом 12 мая сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 16 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 12 мая 38 751 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 37 557 человека, 416 пациентов с COVID-19 скончались.