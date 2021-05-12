Бишкек, , 14:58 — REGNUM Канадская горнорудная компания «Centerra Gold» даёт киргизским властям 45 дней на переговоры, чтобы уладить разногласия по выставленному «Кумтору» штрафу в размере 261,7 млрд сомов (229,1 млрд рублей). Об этом на заседании госкомиссии по проверке «Кумтора» заявил депутат Акылбек Жапаров.

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По словам парламентария, с соответствующем запросом к правительству Киргизии обратилась юридическая фирма, представляющая интересы канадского инвестора, разрабатывающего крупнейший в регионе золотой рудник

Депутат отметил, что если власти республики не начнут переговорный процесс в течение этого срока, то «Centerra Gold» подаст иск в международный арбитражный суд.

Также Жапаров сообщил, что правительство намерено отобрать находящееся в Киргизии имущество канадского инвестора, подав на компанию «Centerra Gold» исковое заявление в местный суд.

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